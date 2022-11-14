عاشت 10 سنوات على الكرواسون والمعكرونة فقط

تناولت الطفلة البريطانية، سيارا فرانكو"، على مدى 10 أعوام خبز الكرواسون والمعكرونة فقط، وذلك بعد إصابتها باضطراب نفسي يعرف بـ"رهاب تجربة الأطعمة الجديدة" أو ما يطلق عليه "النيوفوبيا الغذائية".

وقالت أنجيلا فرانكو، والدة الفتاة لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه وعندما كانت ابنتها سيارا، في الثالثة من عمرها كادت تختنق خلال تناولها الطعام، وبعد ذلك أصيبت بحالة خوف شديد من تجربة أطعمة جديدة، وظلت تعاني من هذه الحالة لـ10 سنوات".

وأوضحت الأم، أن ابنتها كانت في طفولتها صعبة الإرضاء في الأكل، وكانت تميل إلى تناول الكربوهيدرات، رغم محاولة العائلة توسيع قائمة أطباقها، إلا أن "سيارا" كانت ترفض تجربة أي طبق جديد.

وتابعت: "منذ صغرها كانت تأكل كل يوم خبز الكرواسون على الغداء وطبق المعكرونة على العشاء، ونادرا ما كانت تأكل رقائق الذرة أو البطاطا".