دراسة: كيف يؤثر تنظيف الأسنان على الدماغ؟

وأظهرت دراسات سابقة أن أمراض اللثة وفقدان الأسنان والمشاكل الأخرى في الفم، بالإضافة إلى عادات تنظيف الأسنان السيئة وعدم إزالة الترسبات، تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

كما توصلت المزيد من الأبحاث أيضًا إلى أن أمراض اللثة ومشكلات صحة الفم ترتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور سيبريان ريفيير، الباحث في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية إن "علاقة صحة الفم السيئة بصحة الدماغ لم تكن واضحة من قبل، إلا أن الباحثين تمكنوا الآن من فهمها بشكل أفضل باستخدام أدوات التصوير العصبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي".

وأضاف أن "صحة الفم أمر مهم بشكل كبير، نظرًا لأن مشاكل الفم تحدث بشكل متكرر وهي عامل خطر كبير ولكن يمكن السيطرة عليه بسهولة وبشكل فعال".

وأشار إلى أنه مثلما يؤثر نمط الحياة على الإصابة بأمراض القلب، فإن مشاكل الأسنان تؤثر أيضًا على صحة الدماغ.

وقام باحثون بدراسة الصلة المحتملة بين صحة الفم وصحة الدماغ في حوالي 40 ألف شخص بريطاني ليس لديهم تاريخ للإصابة بالسكتات الدماغية، ومتوسط أعمارهم يبلغ 57 عامًا بين عامي 2014 و 2021.

وفحص الباحثون المشاركون بالبحث عن أكثر من 100 متغير جيني، يمكن أن تؤثر على تعرض الأشخاص للإصابة بتجاويف الأسنان وفقدان الأسنان في وقت لاحق من الحياة، والحاجة إلى استخدام طاقم بديل للأسنان، كما تم تقييم العلاقة بين عوامل الخطر الوراثية لسوء صحة الفم وصحة الدماغ.

كما فحص فريق البحث علامات ضعف صحة الدماغ من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي، والذي أظهر تغييرا في البنية الدقيقة للدماغ مع وجود ضرر متزايد في المادة البيضاء في الدماغ، والتي تؤثر على ضعف الذاكرة والتوازن والحركة.