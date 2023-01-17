هل كبار السنّ أقل توتّرا في حياتهم اليومية؟

صارت الحياة اليوم مرهقة بالنسبة للإنسان العادي، علينا دفع الفواتير، وتحمّل المسؤوليات في العمل أو الجامعة، ودفع أنفسنا لتحقيق أهدافنا، وما إلى ذلك، لم يعد الوقت يمنحنا أي انقطاع في تقدّمه، وكلما زاد إنتاجنا زاد الضغط علينا.

بالنسبة للكثير من الأشخاص تولد المطالب اليومية ضغوطًا يومية ترهقهم، ويبدو الأمر وكأنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق. إذا كنت تتعامل مع الكثير من التوتر والإجهاد في حياتك فلا تقلق، فهناك دراسة تخبرك بأنه من المحتمل أن تتحسن أمورك في نهاية المطاف.

التوتر والصحة اليومية

ليس سرّا أنه في حين أنّ التوتر يمكن أن يكون حليفا جيدا لأدائنا، إلا أنه عندما يصبح مفرطا يمكن أن يضر بصحتنا. وكلما طال الإجهاد والتوتر، وأضرّا العقل والجسم معا.

وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية American Psychological Association (APA) فإن تنشيط نظام الاستجابة للضغط طويل المدى يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب ومشاكل الجهاز الهضمي والتوتر وآلام العضلات وارتفاع ضغط الدم ومشاكل النوم، وزيادة الوزن وضعف الذاكرة والتركيز.

الإجهاد اليومي الذي يميّز حياة الكثير من الناس ليس رفيقا جيدا، خاصة إذا كنت ترغب في التمتع بصحة جيدة. لكن ليست كل المعلومات سلبية وسيئة، إذ إنّ استطلاعًا أجراه ديفيد ألميدا في 2022، الأستاذ في ولاية بنسلفانيا يقدّم لنا نتائج مثيرة للاهتمام حول الإجهاد اليومي وردّ الفعل تجاهه.