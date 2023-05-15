أمريكا تكشف عن مرض جلدي "خطير" مقاوم للأدوية

سجلت أمريكا أول إصابتين بمرض جلدي معد للغاية ومقاوم للأدوية، وفقا للمراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

والمرض الذي جرى رصده يعرف بـ "Trichophyton indotineae"، وهو عبارة عن فطريات مسببة لما يسمى بـ"السعفة" التي تسبب حكة وبثورا واحمرارا للجسد في مختلف مناطق الجسم.

والعدوى من هذه السلالة المضادة للأدوية شائعة في منطقة جنوب آسيا، لكن لم يجر رصدها من قبل في الولايات المتحدة، وبين الأطباء أن العلاج يستغرق وقتا طويلا.

وبحسب الهيئة الصحية الأمريكية، فإنه جرى تشخيص المرض الجلدي لدى سيدتين في ولاية نيويورك.

وفي الحالتين المسجلتين بنيويورك، وعمرهما 28 و47، أدت العدوى إلى بثور في العنق ومنطقة البطن، بحسب المراكز الأمريكية.

وبادر طبيب مختص في الجلد فحص الحالتين، إلى إخطار السلطات في 28 فبراير 2023، فيما كانت حالتهما لا تستجيب للعلاج.