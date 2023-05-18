السعودية.. بدء عملية فصل التوأمين "حسانة وحسينة"
بدأت عملية فصل التوأمين السياميين النيجيريين في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، من المقرر فصل التوأمين "حسانة" و"حسينة"، ابني عمر رايانو، بمشاركة 35 استشاريا وأخصائيا وكادرا تمريضيا وفنيا من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.
وتُجرى عملية فصل التوأمين في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في العاصمة الرياض.
ويشترك التوأمان النيجيريان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض، ومن المتوقع أن تُجرى عملية فصلهما على ثماني مراحل تستغرق حوالي 14 ساعة، وفق ما صرّح به الدكتور الربيعة.
وقال الدكتور نزار الزغيبي إن عملية التخدير، وهي المرحلة الأولى، تمت للتوأمين كلا على حدة لتحضيرهما للعملية الجراحية، واستغرق التخدير قرابة ساعة، ووضع التوأمين مستقر.
وأضاف أنه جار الآن العمل على المرحلة الثانية، وهي مرحلة فصل المسالك البولية والتناسلية.
يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 55 حالة، وتعد هذه الحالة رقم 56.