السعودية.. بدء عملية فصل التوأمين "حسانة وحسينة"

وقال الدكتور نزار الزغيبي إن عملية التخدير، وهي المرحلة الأولى، تمت للتوأمين كلا على حدة لتحضيرهما للعملية الجراحية، واستغرق التخدير قرابة ساعة، ووضع التوأمين مستقر.

وأضاف أنه جار الآن العمل على المرحلة الثانية، وهي مرحلة فصل المسالك البولية والتناسلية.

يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 55 حالة، وتعد هذه الحالة رقم 56.