دراسة تكشف طريقة لحماية مرضى السكري من النوبة القلبية
نجح باحثون في التوصل إلى طريقة تمثل سابقة من نوعها لمنع الإصابة بالنوبة القلبية لدى مرضى السكري وخطر الوفاة لدى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.
أُجريت الدراسة من قِبل باحثي معهد بيكر للقلب والسكري في ميلبورن، حيث توصل الفريق لأول مرة إلى كيفية منع المضاعفات الخطيرة لداء السكري، خاصة الإصابة بأمراض القلب مثل الأزمات القلبية أو الوفاة بسببها.
وجد الباحثون للمرة الأولى، أن مثبطات "SGLT2" يمكنها الحفاظ على استقرار مستويات اللويحات لدى مرضى السكري، مما يمنع الإصابة بالنوبة القلبية وتمزق الشرايين.
يُسرع مرض السكري من تصلب الشرايين ويفاقم عدم استقرار اللويحات، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النوبات القلبية وقصور الشريان التاجي، والتي تعد السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري في جميع أنحاء العالم.
وأثبتت تجارب الدراسة أن مثبطات "SGLT2" ساهمت في الحد من مشاكل القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري كما ساعدت في تحسين حالة القلب.
وإلى جانب العمل على اجراء مزيد من التجارب والأبحاث بشأن فعالية مثبطات "SGLT2" ودورها في استقرار اللويحات، أشار الفريق إلى أن نتائج الدراسة واعدة للغاية وتقدم سابقة من نوعها فيما يخص السيطرة على مضاعفات السكري، خاصة لدى أولئك المرضى الأكثر عرضة لمشاكل القلب.