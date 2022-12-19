دراسة تكشف طريقة لحماية مرضى السكري من النوبة القلبية

وأثبتت تجارب الدراسة أن مثبطات "SGLT2" ساهمت في الحد من مشاكل القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري كما ساعدت في تحسين حالة القلب.

وإلى جانب العمل على اجراء مزيد من التجارب والأبحاث بشأن فعالية مثبطات "SGLT2" ودورها في استقرار اللويحات، أشار الفريق إلى أن نتائج الدراسة واعدة للغاية وتقدم سابقة من نوعها فيما يخص السيطرة على مضاعفات السكري، خاصة لدى أولئك المرضى الأكثر عرضة لمشاكل القلب.