اكتشاف إنزيم يمنع العمى الناتج عن داء السكري

تمكن باحثون من جامعة ألاباما في مدينة برمينغهام البريطانية من تحديد إنزيم يمكنه منع العمى الناتج عن السكري من النوع الأول، وهو ما يُبشر في إنهاء العلاقة بين فقدان البصر وداء السكري.

ويعتبر السبب الرئيسي للعمى بين البالغين هو اعتلال الشبكية الناتج عن داء السكري، وهو تلف تدريجي للأوعية الدموية الموجودة في الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين.

ووجد الباحثون في دراستهم أن مصدر هذا التلف يكمن في البطن، وبالتحديد في تسريب الأمعاء الدقيقة الذي يضعف الحاجز بين بكتيريا الأمعاء والدورة الدموية.