يذيب العضلات.. خبراء التغذية يحذرون من عقار شهير لإنقاص الوزن

وأوضحت أن التوازن يميل إلى فقدان العضلات بنسبة 60% إلى فقدان الدهون بنسبة 40 % لدى المرضى في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

وقالت كوميت، إن هذا يرجع إلى تناول المرضى القليل من البروتين، لأن الدواء يجعلهم يشعرون بالغثيان، ونتيجة لذلك هم أكثر عرضة لتناول الأطعمة المريحة.

وسيفشل العديد من المرضى أيضًا في القيام بتمارين المقاومة الكافية، مثل رفع الأثقال أو استخدام آلات تدريب الأثقال، مما يؤدي إلى فقدان العضلات.

والمرضى الأكبر سنًا لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون المرتبط بالحفاظ على العضلات في الجسم.

ويعمل Wegovy عن طريق محاكاة هرمون GLP-1 أو "الببتيد 1" الشبيه بالجلوكاجون، والذي يرتبط بمشاعر الشبع.

ويمكن القول إن البروتين هو أهم المغذيات الكبيرة لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما أنه من الأصعب تكسيرًا بالجسم والأكثر امتلاءً.

ووفقًا للدكتورة كوميت، فإن مشكلة هزال العضلات ليست مقصورة على Wegovy، التي تقول إنها تحدث أيضًا مع أدوية أخرى لإنقاص الوزن، بما في ذلك Ozempic ، وهو نفس عقار Wegovy ولكن بجرعة أقل.