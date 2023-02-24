دراسة: تجنب تناول الملح يهدد صحة القلب

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تضيف الدراسة الجديدة التي أجراها باحثو كلية الطب بجامعة كريتون في أوماها، إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن فوائد تجنب الملح لمرضى القلب مبالغ فيها.

ففي حين يرتبط الاستهلاك الزائد للملح بارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، إلا أن خفض استهلاك الملح لأقل من جرامين يومياً لمرضى القلب، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي الدراسة حلل الباحثون بيانات من 9 تجارب إكلينيكية سابقة، كل منها قيم فعالية المستويات المختلفة لاستهلاك الصوديوم لحوالي 3500 من مرضى قصور القلب.