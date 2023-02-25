إسبانيا: حالة الاشتباه بفيروس ماربورغ غير مصابة بالمرض

وقال مسؤولون إن السلطات أقرت بسلامة الرجل الذي زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة، لكنه سيخضع للفحص مجددا في الأسابيع المقبلة.

وقالت السلطات الصحية في الإقليم إن الرجل نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية لحين إخضاعه للفحص.

وذكرت السلطات أنها اتخذت أيضًا إجراء احترازيا بعزل ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي كانوا يعالجون الرجل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورغ يمكن أن يصل إلى 88 في المئة، ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس ومصرح به حتى الآن.