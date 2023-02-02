على عكس الشائع.. موانع الحمل الهرمونية تقلل خطر السكتة الدماغية

ربطت دراسة جديدة بين الصحة الإنجابية للمرأة والإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تبين أن النساء اللاتي يدخلن في سن اليأس مبكرًا أو لا يستخدمن موانع الحمل الهرمونية، أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن أولئك اللاتي استخدمن موانع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات كان لديهن عدد أقل من السكتات الدماغية بحلول منتصف الستينات من العمر، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون، إن النساء اللاتي يبدأن سن اليأس مبكرًا يجب أن يخضعن لفحوصات ضغط الدم والكوليسترول بشكل منتظم لتجنب الإصابة بالجلطات.

وكان قد حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 123 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث بمتوسط أعمار يبلغ 58 عامًا، وتم التركيز على نمط حياتهن ومعلومات الصحة الإنجابية وعدد مرات الحمل واستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم.