تقرير: السمنة ستهدد أكثر من نصف البشرية بحلول 2035

ال كشف تقرير جديد صادر الاتحاد العالمي للسمنة في الأطلس، أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول العام 2035.

ويتوقع الاتحاد في تقريره لعام 2023 أن 51 بالمئة من سكان العالم، أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة، سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.

وجاء في التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.

ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة، لويز باور، البيانات بأنها "تحذير واضح"، وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.