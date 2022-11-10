روج له محمد رمضان وأصالة.. حقن الفيتامينات الوريدية له "مخاطر جسيمة''

غزت تقنية "الحقن الوريدية" أو "التنقيط الوريدي" IV drips عالم الجمال في الآونة الأخيرة، إذ روَّج لها العديد من النجوم أبرزهم، محمد رمضان، وأصالة، وحسن الرداد، وروان بن حسين، وكريسي تيغن، وريهانا؛ ما أدى لزيادة شعبيتها، فأصبحت كلفتها مرتفعة، إذ تتخطى أحيانا الـ2000 دولار.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذر الأطباء من هذا العلاج الثوري، مؤكدين أن له مخاطر صحية كثيرة.

وبينما شاع أن حقن الفيتامينات يعزز المناعة، ويحسن اللياقة البدنية، فهو في الحقيقة يؤدي إلى "تدهور الصحة"، وفقًا للدكتور تاكاكس إستفان، مدير الطب الباطني والأورام من جامعة "سيميلويس" في بودابيست.