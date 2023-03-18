أطعمة تشعرك بالراحة في حالات الإمساك والبواسير

يعاني كثيرون من مشاكل في التخلص من فضلات الطعام بسبب صعوبة عملية الإخراج نتيجة الإمساك المزمن، وهناك من يعانون أيضًا من مشاكل في البواسير والشقوق الشرجية ما يزيد الأمر صعوبة.

وثمة أطعمة يمكنها التخفيف من هذه المشكلة لما تحتويه من عناصر منشطة لحركة الأمعاء.