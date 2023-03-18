أطعمة تشعرك بالراحة في حالات الإمساك والبواسير
يعاني كثيرون من مشاكل في التخلص من فضلات الطعام بسبب صعوبة عملية الإخراج نتيجة الإمساك المزمن، وهناك من يعانون أيضًا من مشاكل في البواسير والشقوق الشرجية ما يزيد الأمر صعوبة.
وثمة أطعمة يمكنها التخفيف من هذه المشكلة لما تحتويه من عناصر منشطة لحركة الأمعاء.
وتقول خبيرة التغذية تريستا بست إن الألياف الغذائية ضرورية للتخفيف من نوبات الإمساك أو تجنبها وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.
ويستعرض التقرير التالي مجموعة متنوعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الإخراج بسهولة:
البطاطا الحلوة
يمكن أن تساعد في حركات الأمعاء لأنها غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تعطي الجزء الأكبر من البراز، وهذا الجزء يحفز الجهاز الهضمي ويعزز حركات الأمعاء.
الفواكه المجففة
الفواكه المجففة، وخاصة البرقوق، هي غذاء رائع آخر يساعد في تعزيز انتظام الأمعاء، وبالإضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا للألياف فإن البرقوق هو أيضًا مصدر جيد للسوربيتول.
ويشير العلماء إلى أن السوربيتول هو كحول سكر يساعد في تسريع حركة الأشياء عبر القناة الهضمية.
بذور الشيا
يمكن أن تساعد في تدفق أمعائك لأنها غنية بالألياف ويمكن أن تمتص الماء للمساعدة في زيادة البراز وتحفيز حركات الأمعاء.
وينصح الخبراء بشرب الكثير من الماء لأنه يساعد ألياف بذور الشيا على القيام بعملها خلال تواجدها في الأمعاء.
بذور الكتان
تعد مصدرًا آخر رائعًا للألياف القابلة للذوبان، حيث تذوب في الماء، وتساعد على تسهيل حركة البراز عبر الأمعاء الغليظة.
وبذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في ترطيب الأمعاء وتعزيز حركتها.
فاكهة الكيوي
أظهرت الأبحاث أن تناول الكيوي يوميًا يساعد في تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه البراز للتنقل عبر الأمعاء وزيادة تواتر حركات الأمعاء.
ويعتقد الخبراء أنه قد يكون بسبب مزيج من مضادات الأكسدة والألياف ومحتوى الماء في الكيوي، كما يساعد بشكل فعال في تخفيف الإمساك.
وتحتوي فاكهة الكيوي على أنزيم يسمى الأكتينيدين، الذي يمكن أن يساعد في الهضم وتعزيز حركات الأمعاء.
فاكهة الأفوكادو
غنية بالألياف وتحتوي على دهون صحية يمكن أن تساعد في ترطيب الأمعاء وتعزيز حركتها، وتوفر نصف حبة منها 6 غرامات من الألياف الغذائية، وهو ما يكفي للمساعدة في كفاءة حركة الأمعاء.
ويحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يجذب الماء إلى أمعائك، وهذا يخفف من البراز ويسهل مروره.
الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة على ملينات طبيعية ومغذيات، مثل المغنيسيوم والسوربيتول، بالإضافة إلى الألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.
وتحتوي الحبوب الكاملة على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع وتساعد أيضًا على تحريك المواد عبر الجهاز الهضمي.
وتعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين كتلة البراز وتعزز حركات الأمعاء الصحية بشكل عام.
الفواكه الحمضية
الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف، التي يمكن أن تساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتحسين الهضم.
زيت النعناع
يقول الخبراء إنه رغم كونه العنصر الوحيد الذي لا يحتوي على الألياف، إلا أن زيت النعناع لا يزال بإمكانه المساعدة في تخفيف الإمساك، لأنه يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.
الموز
يمكن أن يساعدك هذا العلاج الذهبي الغني بالمغذيات على التبرز لأنه يحتوي على الألياف والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم الهضم وتعزيز حركات الأمعاء.
الفاصوليا السوداء
عنصر غذائي آخر مغذ ومتعدد الاستخدامات لمساعدتك على التبرز على الفور، لأنها غنية بالألياف وتحتوي على عناصر مغذية مثل المغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.
البروكلي والورقيات
يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان، كما أن الخضر الورقية غنية بالألياف والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء وتحسين الهضم.
الكمثرى والتين
يحتوي هذان النوعان من الفاكهة على نوع من الألياف القابلة للذوبان يسمى "البكتين"، حيث يساعد في تليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء، وكذلك السوربيتول وهو ملين طبيعي.
اليقطين (القرع)
يحتوي على حمض أميني يسمى cucurbitacin، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك وتحسين الهضم، كما أن به كميات عالية من الألياف والبوتاسيوم الذي يعطي الجسم الأملاح؛ مما يجعل من السهل إخراج البراز.