دراسة حديثة عن الربو تثير جدلا حول الطهي بالغاز

أثار بحث جديد يحمّل الطهي بالغاز الطبيعي المسؤولية عن حوالي 12% من حالات الربو لدى الأطفال، جدلا حول المخاطر الصحية لأفران الطبخ، مع دعوات إلى تشديد القواعد ذات الصلة في الولايات المتحدة.

وقال مُعدّو الدراسة، إن نتائج أبحاثهم أشارت إلى أن نحو 650 ألف طفل أمريكي ما كانوا ليُصابوا بالربو لو أنّ منازلهم احتوت أفران طهو كهربائية أو تلك المُستخدمة للطبخ بالتحريض، مقارنة بالتأثير الضار الذي تُحدثه الأنواع التي تعمل بالغاز.