يعاني منه بروس ويليس.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج أحد أنواع الخرف

وفي دراسة حديثة أجراها باحثو مركز "Cedars-Sinai" الطبي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم التوصل إلى سبب رئيس وراء الخرف الجبهي الصدغي المغير للسلوك، وإمكانية التعامل معه.

ووجد الفريق في الدراسة التي نشرها موقع "Alzheimer's & Dementia: TRCI"، أن العديد من مرضى الخرف الجبهي الصدغي المغير للسلوك، يعانون من تسرب في السائل الدماغي النخاعي CSF، لكنه قابل للعلاج.

و"CSF" هو عبارة عن سائل شفاف يحيط بالدماغ والحبل الشوكي لحمايتهما من الإصابة، وعندما يتسرب الى الجسم، يتسبب بترهل أو عدم ثبات الدماغ ويؤدي إلى أعراض الخرف.

ووجد الفريق أن "النواسير الشريانية الوريدية"، ترتبط بالإصابة بتسرب السائل الدماغي النخاعي، كما أنه في حين أن تسرب السائل النخاعي كثيرًا ما لا يتم تشخيصه أو رصده بالفحص المقطعي الروتيني، خاصة عندما يتسرب إلى الأوردة، إلا أن فريق الدراسة توصل إلى طريقة يمكن أن تساعد برصد تسرب السائل وجعله مرئيًا من خلال تصوير مقطعي محوسب متخصص للنخاع باستخدام طريقة تباين متخصصة لمراقبة السائل وتحديده أثناء تسربه وتحركه.

واختبر الباحثون هذه الطريقة على 21 مريضًا يعانون من الخرف الجبهي الصدغي وترهل الدماغ، من بينهم 9 مرضى مصابين بالنواسير الشريانية الوريدية".