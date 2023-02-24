دراسة: انتظام ساعات النوم يمنع أمراض القلب ويطيل العمر

وبدوره، قال الاختصاصي في النوم، والأستاذ المساعد في الطب السريري في كلية "كيك" في جامعة جنوب كاليفورنيا، الدكتور راج داسغوبتا: "نحن لا نتحدث فقط عن نوعية وساعات النوم، ولكن الانتظام والحصول على نفس النوم الجيد ليلة بعد ليلة".

وتابع: "أظهرت الدراسات الحديثة، أن عدم انتظام النوم ومدته ارتبطت باضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. وقد يكون التشجيع على الحفاظ على جداول النوم المنتظمة مع فترات نوم ثابتة جزءًا مهمًا من توصيات نمط الحياة للوقاية من أمراض القلب".

ووفقا للشبكة، فإن الدراسة التي قُدمت في اجتماع سنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب، حللت البيانات لأكثر من 172 ألف شخص أجابوا على استبيانات النوم بين عامي 2013 و2018 كجزء من استطلاع الصحة الوطنية.

وتم تخصيص رقم لكل من عادات النوم الصحية الخمس، التي تشمل النوم بسهولة، والبقاء نائمًا، والحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم، والاستيقاظ والراحة، وعلاجات النوم السابقة، وفقا للشبكة التي أوضحت أنه تم تقييم الأشخاص بناءً على عدد العادات الخمس التي لديهم.

وبعد 4 سنوات، قارن الباحثون هذه الدرجات بسجلات مؤشر الموت الوطني، لمعرفة ما إذا كانت سلوكيات نومهم قد أسهمت في الوفاة المبكرة من أمراض معينة أو أي سبب.

ثم قام الفريق بعد ذلك بتحديد الأسباب المحتملة الأخرى لارتفاع مخاطر الوفاة، مثل استهلاك الكحول، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، والحالات الطبية الحالية.

وقالت الدراسة: "مقارنة بالأفراد الذين لديهم صفر إلى واحد من عوامل النوم المواتية، كان أولئك الذين لديهم جميع العوامل الخمسة أقل عرضة للوفاة بنسبة 30% لأي سبب من الأسباب، و21% أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و19% أقل عرضة للوفاة بالسرطان، و40% أقل عرضة للوفاة لأسباب أخرى غير أمراض القلب أو السرطان".