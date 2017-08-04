لأول مرة.. التوصل لعلاج مرض سرطان الدم

توصل فريق بحثي من قسم العلوم الطبية الحيوية في جامعة شيفيلد وبالتعاون مع أخصائي أمراض الدم في مستشفى رويال هالامشير في بريطانيا، لعلاج جذري لمرض سرطان الدم، بعدما كانت العلاجات المتوفرة تعتمد على إبطاء نموه والتخفيف من أعراضه فقط.

واكتشف الفريق أن عقار “الميثوتريكسيت” المعتمد من منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية لعلاج التهاب المفاصل، يمكنه علاج مرض سرطان الدم، من خلال تثبيط المسار الجزيئي المسؤول عن تسببه، وذلك بعد إجرائهم دراسات تجريبية على عينة حيوانية.

ويقول الباحثون “العقار يمكنه تعديل مسار إشارات جاك / ستات في الدم لوضعها الطبيعي، والتي يؤدي سوء تنظيمها إلى ازدهار الخلايا السرطانية في الدم، وكما ويمكنه ضبط حجم الطحال المرتبط توسعه بالمرض”.

بعد هذه النتائج يعمل الباحثون على إعادة تجهيز الميثوتريكسيت لاختباره على عينة بشرية، ومن ثم إدراجه في أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وتتمثل أعراض مرض سرطان الدم، حكة، وصداع، وفقدان الوزن، وتعب وتعرق ليلي.