بينها الموز والطماطم.. أطعمة غير صحية للبشرة
يعد الجلد من أكبر الأعضاء في الجسم، ومع ذلك فنحن غالبًا لا نفكر في كيفية تأثير النظام الغذائي عليه، والتسبب في إلحاق الأمراض والالتهابات به.
وحسب الدكتورة ريبيكا ماركوس، طبيبة الأمراض الجلدية الحاصلة على شهادة البورد، فإن "الواقع هو أنه إذا لم يكن الطعام جيدًا لجسمك، فإنه نادرًا ما يفيد بشرتك".
وأوضحت أن الأطعمة التي تسبب الالتهاب هي الكربوهيدرات المكررة والسكر والصوديوم، وقد يسبب تناولها تفاقم الأمراض الجلدية، مثل: حب الشباب، والتهاب الجلد، والصدفية. وبالتالي يكشف خبراء تغذية في تقرير من "بريفنشن" عن أسوأ الأطعمة للبشرة، وهي على النحو الآتي:
الموز والطماطم
تقول طبيبة الأسرة أناستاسيا كاتاني بولاية فيرجينيا: إن "الموز فاكهة غنية بالهيستامين، ومن المعروف أن بعض الأشخاص غير قادرين على تكسيره بشكل كافٍ؛ ما يؤدي إلى زيادة الحكة والاحمرار وحتى تورم الجلد".
وكالموز، فإن الطماطم غنية بالهيستامين وقد تسبب احمرارًا وحكة وتورمًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو نقص في الإنزيمات اللازمة لتفكيك الهيستامين."
زبدة الفستق
يستدعي النظام الغذائي المتوازن أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية، وبينما يعتمد الغربيون على أوميغا 6 أكثر من أوميغا 3، على عكس حمية البحر الأبيض المتوسط، فإن استهلاك أوميغا 6 الموجودة في زبدة الفول السوداني بكثرة تسبب حب الشباب والتهاب الجلد العام.
المشروبات الغازية
يوضح الأطباء أن "الصودا والعصائر والمشروبات الرياضية والأطعمة الأخرى التي تحتوي على السكر تسبب الالتهاب، كما إنها تدمر الكولاجين والإيلاستين؛ ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة.
إذ يزيد السكر من نسبة الجلوكوز في الدم؛ ما يؤدي إلى زيادة في هرمون الأنسولين وهرمونات الأندروجين وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالبشرة الدهنية وحب الشباب".
حليب الألبان
ينصح الأطباء مَن يعانون من حب الشباب تجنب منتجات الألبان لتأثيرها على بشرتهم، إذ إن بروتين مصل اللبن الموجود في الحليب يعزز عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين المسببة لحب الشباب.
حبوب الإفطار
تتكون معظم حبوب الإفطار بشكل كبير من السكر والكربوهيدرات المكررة الضارة لبشرتك، وإذا كان لديك شغف بالحبوب، فابحث عن علامة تجارية تقدم مجموعات غنية بالألياف من الحبوب أو المكسرات.
كما يعتبر الخبز والأرز الأبيض والبسكويت المملح والآيس كريم والمقالي والكحول والمُحليات الاصطناعية والهوت دوغ والبيتزا والشيبس والطعام الحار والجبن، من الأطعمة السيئة للبشرة أيضًا.