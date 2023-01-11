بينها الموز والطماطم.. أطعمة غير صحية للبشرة

يعد الجلد من أكبر الأعضاء في الجسم، ومع ذلك فنحن غالبًا لا نفكر في كيفية تأثير النظام الغذائي عليه، والتسبب في إلحاق الأمراض والالتهابات به.

وحسب الدكتورة ريبيكا ماركوس، طبيبة الأمراض الجلدية الحاصلة على شهادة البورد، فإن "الواقع هو أنه إذا لم يكن الطعام جيدًا لجسمك، فإنه نادرًا ما يفيد بشرتك".