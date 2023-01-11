أمريكا تمدد حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب كورونا

مددت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كوفيد-19 مما يسمح لملايين الأمريكيين بالاستمرار في الحصول على فحوصات ولقاحات وعلاجات بالمجان.

وتم إعلان حالة الطوارئ، أول مرة في يناير/كانون الثاني 2020، مع بدء جائحة فيروس كورونا، وتم تمديدها كل 3 أشهر منذ ذلك الحين، وكان من المقرر أن ينتهي العمل بموجبها هذا الأسبوع.

وأدت زيادة توافر اللقاحات والأدوية إلى تضاؤل كبير في معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 منذ وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن حينما كان يموت 3 آلاف أمريكي كل يوم، لكن لا يزال المئات يموتون يوميًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.