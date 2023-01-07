الصين تجري محادثات مع "فايزر" للحصول على ترخيص دواء مضاد لكوفيد-19

قالت 3 مصادر لـ"رويترز" إن الصين تجري محادثات مع شركة "فايزر" الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركات الأدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسلوفيد الذي تنتجه الشركة والمضاد لكوفيد-19 والفيروسات في الصين.

وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر إن الجهة المنظمة للمنتجات الطبية في الصين وهي الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ترأس المحادثات مع شركة فايزر، منذ أواخر الشهر الماضي، وأن بكين حريصة على الانتهاء من بنود اتفاق الترخيص قبل العام القمري الجديد الذي يبدأ في 22 يناير/كانون الثاني.

وتواجه المستشفيات الصينية ضغوطًا شديدة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيد، الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات، وأدت الموجة المتصاعدة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى اكتظاظ المستشفيات، وإفراغ الصيدليات من الأدوية، وإثارة قلق دولي.

وأظهرت تجربة سريرية أن "باكسلوفيد" يقلل من دخول المرضى المعرضين لمخاطر عالية إلى المستشفيات بنسبة 90%، ويتزايد الطلب على هذا الدواء مع محاولة العديد من الصينيين الحصول عليه في الخارج وشحنه إلى الصين.