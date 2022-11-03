"فايزر" تختبر لقاحاً جديداً ضد كورونا والإنفلونزا معاً

تختبر شركة الأدوية الأمريكية العالمية "فايزر" لقاحاً جديداً ضد فيروس "كورونا" والإنفلونزا؛ بهدف معالجة الفيروسين بلقاح واحد.

وكشفت "فايزر" أنها اختبرت اللقاح الثنائي على أول شخص هذا الأسبوع، وتعمل هذه الاختبارات على ضمان أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً لتوفير أفضل جرعة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتزم الشركة إجراء المزيد من الاختبارات قبل أن يتم طرح اللقاح على مستوى البلاد، حيث من المقرر بدء التجارب السريرية على إجمالي 180 مريضاً في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، وستتم متابعتهم لمدة ستة أشهر ومقارنة النتائج بمجموعة مراقبة لم تحصل على اللقاح.

ويستهدف اللقاح الجديد لـ"فايزر" متغير أوميكرون ومتحوراته، بالإضافة إلى 4 سلالات من الإنفلونزا.

ومع ذلك، تقوم شركة "موديرنا" الأمريكية أيضاً باختبار لقاح يستهدف كورونا والإنفلونزا وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

وبالرغم من بدء الاختبارات بالفعل، تُشير التقارير إلى أنه ليس من المتوقع أن تكون هذه اللقاحات الجديدة جاهزة هذا العام.

وفي السياق، قالت أناليزا أندرسون، كبير الموظفين في أبحاث اللقاحات والتنمية في "فايزر": "تفخر فايزر بعمق بالعمل المستمر لاستكشاف القدرة على الحماية من الإنفلونزا وكورونا في لقاح واحد".

ويتوقع العلماء أن تكون هناك حاجة أيضاً إلى لقاح سنوي يستهدف فيروس "كورونا"، مثلما يتم تلقيح الملايين بلقاح الإنفلونزا.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت لقاحاً معززاً ثنائي التكافؤ، يستهدف متغيرات "Omicron Ba.4" و"Ba.5"، إلا أن الامتصاص كان بطيئاً مع حوالي 10% فقط من الحالات.