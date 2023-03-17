في يومه العالمي.. نصائح لنوم هانئ
تخصص الرابطة العالمية للنوم يوم الجمعة الثالثة في شهر مارس/ آذار من كل عام حدثاً دولياً لتسليط الضوء على أهمية أخذ قسط كاف من الراحة ليلاً، لتعزيز صحة الجسم.
وبهذه المناسبة التي تصادف اليوم الجمعة، قدم الطبيب الهندي نافنت سود، والمتخصص في طب النوم، مجموعة من النصائح للحصول على قسط كاف من الراحة في الليل.
وحذر الطبيب نافنت سود، في حديثه مع موقع "هيلث شوتز" الهندي للأخبار الصحية، من عادات سيئة شائعة تضر بجودة النوم، ما يؤدي إلى اضطرابات في العمل الطبيعي لوظائف الجسم.
وكشف الطبيب نافنت سود أن قلة النوم في الليل تعتبر من أخطر العادات الشائعة، والتي يمكن أن تلحق بأمراض صحية خطيرة بالجسم، مثل السمنة والسكري والقلب.
ودعا إلى ضرورة التخلص من هذه العادة من خلال الحصول على فترة نوم منتظمة لا تقل عن 8 ساعات يوميا، حيث يسمح ذلك لجهاز المناعة بإعادة إصلاح خلايا الجسم التالفة وتحسين عمل الدماغ.
كما حذر من التعرض للشاشات الإلكترونية قبل الذهاب للفراش ليلاً، والتي ينبعث منها ضوء أزرق يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.
وتطرق كذلك إلى مخاطر تناول مشروبات الكافيين، مثل القهوة والشاي والصودا، في وقت الخلود إلى النوم، باعتبارها مواد تنشط عمل الدماغ.
وأشار إلى أن هذه المشروبات يمكن الاستفادة منها وقت الصباح لتحفيز نشاط الجسم، مبينا أنه يخفى على الكثيرين أن تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم يضر بجودته.
وأوصى الطبيب نافنت سود بدلا من ذلك بتناول وجبة العشاء قبل عدة ساعات من النوم حتى لا يؤثر على جودته.
ولفت إلى أنه يمكن للبعض أداء تمارين رياضية خفيفة قبل النوم، بسبب فائدتها الصحية، وعدم ممارسة تمارين رياضية شاقة، لما لها من نتائج معاكسة تؤدي إلى صعوبة في النوم.
ونصح الطبيب نافنت سود كذلك بتخصيص فترة ما قبل النوم للاسترخاء في غرفة مريحة ومظلمة تخلو من الضوضاء، وممارسة تمارين التأمل مع الاستماع إلى موسيقى هادئة أيضا؛ لأن من شأن ذلك تهيئة العقل والجسم للحصول على قسط كافٍ من الراحة ليلاً.