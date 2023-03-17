في يومه العالمي.. نصائح لنوم هانئ

تخصص الرابطة العالمية للنوم يوم الجمعة الثالثة في شهر مارس/ آذار من كل عام حدثاً دولياً لتسليط الضوء على أهمية أخذ قسط كاف من الراحة ليلاً، لتعزيز صحة الجسم.

وبهذه المناسبة التي تصادف اليوم الجمعة، قدم الطبيب الهندي نافنت سود، والمتخصص في طب النوم، مجموعة من النصائح للحصول على قسط كاف من الراحة في الليل.

وحذر الطبيب نافنت سود، في حديثه مع موقع "هيلث شوتز" الهندي للأخبار الصحية، من عادات سيئة شائعة تضر بجودة النوم، ما يؤدي إلى اضطرابات في العمل الطبيعي لوظائف الجسم.

وكشف الطبيب نافنت سود أن قلة النوم في الليل تعتبر من أخطر العادات الشائعة، والتي يمكن أن تلحق بأمراض صحية خطيرة بالجسم، مثل السمنة والسكري والقلب.