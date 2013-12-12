أمل حداد: الحمية الغذائية تشفي بنسبه 70% من التوحّد

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أخصائية التغذية الدكتورة أمل حداد تبيّن أن الأهالي يجدون صعوبة في اتباع حمية غذائية معيّنة تساعد على علاج مرضى التوحّد نسبيّا، مفضّلين إعطاءهم أدوية الاكتئاب، مما يؤدي إلى ضمور في الخلايا العصبية الدماغية.