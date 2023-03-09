لكبار السن والحوامل.."فايزر" تستعد لطرح لقاح الفيروس التنفسي المخلوي

قال مسؤولون تنفيذيون، اليوم الخميس، إن شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" ستطرح لقاحها المضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي لكبار السن والحوامل في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي، وفقًا لـ"رويترز".

وطورت كل من فايزر، وشركة الأدوية البريطانية (جي.إس.كيه)، لقاحات ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وتأملان بطرحها في أمريكا وأوروبا هذا العام، لكنهما بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.