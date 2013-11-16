فلسطينية تنجب 6 توائم وتسمي أحدهم "أحمد الجعبري"

رزقت عائلة من قطاع غزة بستة توائم بعد حرمان استمر 11 عاما من الإنجاب في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأنجبت المواطنة غادة حماد التوائم (4 ذكور وبنتين) في مستشفى نابلس التخصصي بعد تحويلها عليه من القطاع.

وأطلقت العائلة على أحد الأطفال اسم "أحمد الجعبري" تيمنا بقائد كتائب القسام الذي إغتالته إسرائيل في الرابع عشر من تشرين ثاني/نوفمبر 2012.

وكانت غادة قد أنجبت طفلة قبل أحد عشر عاما، ولم تنجب بعدها ما إضطرها للزراعة عن طريق الأنابيب، ليرزقها الله بالتوائم الستة.

وقال والد التوائم إسلام حماد: "أجرينا عدة عمليات زراعة كي نتمكن من الإنجاب ولم يكتب لها النجاح، وبعد نحو 11 عاما رزقني الله بطفلة، واليوم وبعد 13 عاما رزقني الله بستة توائم، 4 ذكور وبنتان".

هذا وإضطرت المرأة إلى إجراء عملية قيصرية لإنجاب أطفالها، علما أنها في الشهر السادس من الحمل.