الساعة البيولوجية حارسة نومنا

يتم ضبط ساعتنا البيولوجية على وتيرة التناوب بين النهار والليل، فخلال هذا التناوب يتعافى جسمنا من توترات اليوم.

النهار يتلاشى، وتبدأ في التثاؤب، وتشعر بالرغبة في النوم، لا شيء غريبا في هذا، إننا نقضي حوالي ثلث حياتنا نائمين، غالبًا عندما تغرب الشمس، تجمع عبارة "ليلة نوم هانئة" بشكل طبيعي بين هذين المصطلحين: ليل، نوم، مما يوضح أهمية هذه الفترة التي تمثل وقتًا أساسيًا للراحة حتى تكون في حالة جيدة.

إنّ النوم ليلًا أمرٌ منطقي حقًا بالنسبة للكائن النهاري الذي هو نحن، لكن لأيّ أسباب؟، ما هي العمليات البيولوجية في هذا النظام؟.