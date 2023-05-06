خبيرة تغذية تحذر من مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

وذكرت الخبيرة، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، بأنه يجب تناول الفيتامينات بصورة صحيحة وعدم زيادة الجرعة المحددة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأشارت إلى أن الإفراط في تناول الفيتامينات يكون خطيرا في حالتين: التأثير السام لزيادة الجرعة، والتأثير المباشر لوفرة الفيتامينات في الجسم.

وأضافت: "تنتشر حالات التهاب الكبد الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدا بما فيها الوفاة، لذلك يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بحذر شديد".

أما الحالة الثانية فترتبط، بحسب الخبيرة، بالتأثير المباشر للفيتامينات في الجسم عند الإفراط في تناولها. فمثلا الفيتامينات التي تذوب في الدهون A و E و D و K. مشيرة إلى أن D و K هي الأخطر في هذا الصدد.

وأوضحت أن فيتامين D يحتفظ بالكالسيوم في الجسم، وتناوله بجرعات كبيرة خلال فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تكلس الأعضاء والأنسجة الرخوة، ويمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتراكم الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية ما يجعلها كثيفة وهشة في الوقت نفسه. ويمكن أن تتطور الحالة في تلفها وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية".