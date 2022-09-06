ما داء "الفيالقة" الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص في الأرجنتين؟

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تتجه أنظار السلطات الصحية حول العالم، لداء ”الفيالقة“ الذي ظهر في الأرجنتين وتسبب بوفاة 6 أشخاص في ”توكومان“ شمال غرب الأرجنتين.

ويثار العديد من التساؤلات حول ماهيّة هذا المرض، وطريقة انتقاله، والأعراض التي يعاني منها المصابون به.

وأعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، رصد 8 حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا الليجيونيلا المسببة لداء ”الفيالقة“.

وقال وزير الصحة الإقليمي في الأرجنتين لويس ميدينا رويز، في مؤتمر صحفي ”نحن ندرج في القائمة ما لا يقل عن 8 مرضى جدد، هم: مريض واحد، واثنان من العاملين الصحيين، و5 من مقدمي الرعاية الصحية نقِلوا جميعا إلى المستشفى“.

وهذه الحالات محصورة بعيادة واحدة، وفق ما أعلنت السلطات الصحية يوم الإثنين.

وأوضح رويز، أن ”البكتيريا لا تنتقل من شخص لآخر، بل من خلال استنشاق بخار الماء وهواء المكيفات ورذاذ الماء عند الاستحمام“.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتي، السبت الماضي، أن العامل البكتيري المعني هو الليجيونيلا المسببة لداء الفيالقة (الليجيونيرز) وهو عدوى رئوية خطيرة تصيب الجهاز التنفسي عن طريق استنشاق البكتيريا، من خلال الماء أو هواء المكيفات.

وأضافت أن العمل جارٍ لتحديد مصدر العامل البكتيري، حتى نتمكن من استخدام العيادة مجددًا دون أي مخاطر.

أما أعراض الإصابة بهذا الداء، فتشمل الحمى، وآلام العضلات والبطن، وضيق التنفس.

وفي الأسبوع الماضي، توفي 6 أشخاص بسبب الالتهاب الرئوي الثنائي، وهو أمر حيَّر الأطباء، خاصة أن الفحوصات الأولية استبعدت إصابتهم بكورونا والإنفلونزا وفيروس هانتا (الذي ينتقل عن طريق القوارض).

والغالبية العظمى من المرضى – وبعضهم مصاب بأمراض مصاحبة – هم أعضاء في طاقم التمريض في العيادة الخاصة ذاتها في سان ميغيل دي توكومان، وبينهم مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا خضعت لعملية جراحية في تلك العيادة