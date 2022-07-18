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منوعات

"الصحة العالمية" تعتمد لأول مرة مشروعا إماراتيا لتعزيز جودة الحياة
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 13:58 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 14:20 GMT

"الصحة العالمية" تعتمد لأول مرة مشروعا إماراتيا لتعزيز جودة الحياة

اعتمدت جمعية الصحة العالمية، لأول مرة في تاريخها، مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات. ويعكس هذا الاعتماد "المكانة العالمية للإمارات كدولة

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المصدر: فريق التحرير

اعتمدت جمعية الصحة العالمية، لأول مرة في تاريخها، مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات.

ويعكس هذا الاعتماد ”المكانة العالمية للإمارات كدولة مؤثرة وفاعلة ذات ثقل استراتيجي عالمي“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ اليوم الإثنين.

وكانت الإمارات تقدمت بمشروع قرار لجمعية الصحة العالمية عن جودة الحياة الصحية في اجتماعها الخامس والسبعين، الذي عُقد في جنيف بالفترة ما بين 21 إلى 28 أيار مايو الماضي.

وتم اعتماد مشروع القرار، بالإجماع بعد أن وافقت عليه جميع الوفود المشاركة من جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، وفقا للوكالة الرسمية.

وقال عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، إنه ”إنجاز استثنائي وتقدير عالمي يحفزنا لبذل المزيد من الجهود ومواصلة التعاون الدولي كنموذج يحتذى في جودة الحياة الصحية، ومصدر موثوق لنقل تجربتنا الفريدة ومشاركتها مع حكومات العالم في مجال جودة الحياة الصحية“.

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