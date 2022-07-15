8 أطعمة تحمي الجسم من الأمراض وتطيل العمر

قالت دراسة طبية أمريكية إن الباحثين توصلوا لنظام غذائي قائم بشكل أساسي على ثمانية أطعمة، من شأنه حماية الجسم من الأمراض، وبالتالي إطالة العمر.

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بـ“الكاروتينات“ مثل اليام واللفت والسبانخ والبطيخ والفلفل والطماطم والبرتقال والجزر ،يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الأمراض.

وأوضحت الدراسة، التي أوردتها ”مجلة التغذية“ ونشرتها صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية اليوم الجمعة، أن هذه الفاكهة والخضروات مهمة بشكل خاص في منع فقدان البصر وتراجع الإدراك والذاكرة.

وقال بيلي آر هاموند، الأستاذ في كلية فرانكلين الأمريكية والمشارك في الدراسة: ”من بين جميع حالات الضمور البقعي والخرف الموجودة في العالم، ثلثاها من النساء.. هذه الأمراض التي تعاني منها النساء لسنوات هي الأكثر قابلية للوقاية من خلال نمط الحياة وخاصة باتباع نظام غذائي غني بالكاروتينات“.

وقدمت الدراسة بالتفصيل العديد من الحالات التنكسية من أمراض المناعة الذاتية إلى الخرف والتي تعاني منها النساء بمعدلات أعلى بكثير من الرجال.

وقال هاموند: ”إذا أخذنا جميع أمراض المناعة الذاتية بشكل جماعي، فإن النساء يمثلن ما يقرب من 80%، لذلك بسبب هذا الضعف المرتبط مباشرة بالبيولوجيا، تحتاج النساء إلى رعاية وقائية إضافية“.

وأشار إلى أن أحد أسباب هذا الضعف له علاقة بالطريقة التي تخزن بها النساء الفيتامينات والمعادن في أجسادهن.

وأوضح هاموند أن النساء، في المتوسط، لديهن دهون في الجسم أكثر من الرجال، لافتا إلى أن دهون الجسم تعتبر مصدرًا مهمًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الغذائية، ما يخلق خزانًا مفيدًا للمرأة أثناء الحمل.

وأشار إلى أن المدخول الغذائي من الكاروتينات يعمل كمضادات أكسدة للبشر، وأنه يوجد نوعان من الكاروتينات المحددة، اللوتين والزياكسانثين، في أنسجة معينة من العين والدماغ، وقد ثبت أنهما يحسنان بشكل مباشر تنكس الجهاز العصبي المركزي.

وقال هاموند: ”يأكل الرجال والنساء نفس الكمية من هذه الكاروتينات، لكن متطلبات النساء أعلى بكثير، ويجب أن تكون التوصيات مختلفة، ولكن لا توجد بشكل عام أي توصيات للرجال أو النساء بشأن مكونات النظام الغذائي التي لا ترتبط مباشرة بمرض محدد“.

وتابع هاموند: ”جزء من فكرة المقال هو أنه يجب تغيير التوصيات، حتى تدرك النساء أن لديهن نقاط الضعف التي يتعين عليهن معالجتها بشكل استباقي، حتى لا يواجهن هذه المشاكل في وقت لاحق من الحياة“.