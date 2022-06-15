بحث طبي: تغيرات في أدمغة مقاتلي "حرب الخليج"

تمتلك أدمغة عينة كبيرة من قدامى المحاربين في حرب الخليج، الذين يعانون آلامًا مزمنة، كميات أقل من المادة الرمادية في مناطق الدماغ المسؤولة والمرتبطة بتنظيم الألم، وأيضًا كميات أكبر في المناطق المرتبطة بالحساسية تجاه الألم، مقارنة مع أقرانهم الأصحاء.

ووفقًا لبحث جديد نشرته مجلة ”علم الأعصاب“، ارتبطت أحجام المادة الرمادية في مناطق تنظيم الألم بشكل كبير بأعراض الألم، إذ شملت الاختلافات الملحوظة في حجم الدماغ الجماعي.

وتوحي هذه النتائج بأن نقص قدرة الدماغ على تعديل وتخفيف الألم يسهم في جعله مزمنًا بشكل أكبر.

ويعاني أكثر من ثلث قدامى المحاربين في حرب الخليج ألمًا مزمنًا واسع الانتشار مرتبطًا بحالة تسمى ”مرض حرب الخليج“.

ولا يزال السبب الطبي الكامن وراء الألم غير مفهوم بشكل جيد؛ ما يمنع من تطوير العلاجات الفعالة والمناسبة.

وفي البحث، تم تحليل أدمغة قدامى محاربي الخليج مع وجود ألم ودونه، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، فيما أجاب المشاركون عن أسئلة بشأن أعراض الألم والتعب والحالة المزاجية.

وأظهر الأشخاص الذين يعانون الألم المزمن قشرة جزرية صغيرة على اليسار واليمين، وهما منطقتان دماغيتان تشاركان في تنظيم الألم، وكان لديهم مناطق أكبر من القشرة الأمامية، وتحديدًا بالمناطق المشاركة في حساسية الألم والتنظيم العاطفي.

وكانت التغييرات الهيكلية أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون ألمًا أسوأ، ولكن دون أي علاقة بالتعب أو الحالة المزاجية.

وتشير هذه النتائج إلى أن الألم المزمن الناجم عما يسمى ”مرض حرب الخليج“ قد ينجم عن التغيرات في كيفية معالجة الجهاز العصبي المركزي للألم، وليس بسبب مشاكل الأعصاب أو مستقبلات الألم.

وشهدت منطقة الخليج في القرن الماضي ”حرب الخليج الأولى“، و“حرب الخليج الثانية“، إذ كانت الحرب الأولى بين إيران والعراق، والتي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988، لتكون الحرب الأطول في القرن العشرين.

وخلفت حرب الخليج الأولى أكثر من مليون قتيل، وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

فيما وقعت الثانية بعد غزو العراق للكويت في الـ7 من أغسطس عام 1990 واستمرت حتى الـ17 من يناير عام 1991.