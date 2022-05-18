قبل سفرها لأمريكا الوسطى.. البيت الأبيض يعلن إصابة آشلي بايدن بكورونا

أفاد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن آشلي، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصيبت بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة ”رويترز“، كان من المقرر أن تسافر آشلي (40 عاما) إلى أمريكا الوسطى مع والدتها السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، التي تغادر عصر اليوم الأربعاء، لكنها لن تقوم بالرحلة.

ولم يتضح على الفور متى التقت آشلي بالرئيس آخر مرة.

وآشلي ناشطة في المجال الاجتماعي ومصممة أزياء، حيث بدأ شغفها في الأعمال الاجتماعية الخدمية في سن مبكّرة عندما بدأت العمل مع منظمات إنسانية اجتماعية غير ربحية على مشاريع تخصّ الأطفال والشباب والفتيات؛ حتّى استلمت رسميًا منصب المدير التنفيذي لمركز العدالة في ولاية ديلاوير وعندها بدأت بسن الخطط والأعمال الفعلية في المجال الاجتماعي، فعملت على إعداد وتنسيق برامج تعليمية ومهنية عديدة.

أطلقت آشلي علامتها التجارية الخاصّة في مجال الأزياء لتكون أغلب عائداتها المادية ريعًا خيريًا للعديد من مشاريع سبل العيش المعنية بتعليم الأطفال وتحسين المستوى الاقتصادي والمهني للشباب.

وكانت آشلي بايدن قد تزوجت من الطبيب التجميلي هاورد كراين في العام 2012، والذي كان يعمل في مستشفى جامعة توماس جيفرسون في فيلاديلفيا.

وفي العام 2015، تعرضت آشلي لصدمة حقيقية بسبب وفاة أخيها غير الشقيق بيو بايدن، بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ.

وبحسب التقارير الصحافية، قالت آشلي حينها إن ”بيو كان السهم الذي يقودني للأمام. وفاته بالسرطان أسقطتني على ركبتي، ليس لدي خيار الآن سوى المضي قدما في تحقيق أحلامي“.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن جماعة محافظة تسمى بـ ”مشروع فيريتاس“ تخضع لتحقيق تجريه السلطات الفيدرالية بشأن مذكرات مسروقة من آشلى بايدن.

وذكرت الصحيفة، أن عملاء ذهبوا إلى بلدة مامارونيك في مقاطعة ويستشستر بالإضافة إلى موقع في مدينة نيويورك لإجراء عمليتي تفتيش بأمر من المحكمة، وتم ربط المناطق بالأشخاص الذين عملوا مع ”مشروع فيريتاس “ والمؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة المحافظة جيمس أوكيف.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك للصحيفة آنذاك، إن العملاء ”قاموا بنشاط لتطبيق القانون يتعلق بتحقيق مستمر“ في كلا المكانين.