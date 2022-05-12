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كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكوفيد 19
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 1:06 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 2:10 GMT

كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكوفيد 19

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "حادثة طوارئ وطنية خطيرة". وذكرت وكالة

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المصدر: أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها ”حادثة طوارئ وطنية خطيرة“.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الإصابة ”تتوافق مع“ أوميكرون، وهي نسخة متحورة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشي.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الخميس، بـ“التغلب“ على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحي ”طارئ إلى أقصى درجة“.

ونقلت الوكالة ذاتها عن كيم قوله خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي إن ”الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة“.

وأضافت الوكالة أن الزعيم ”أكد لنا أنه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتع بها الشعب، سنتغلب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ“.

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