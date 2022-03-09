ابتكار ميكروفون يتيح للمرضى التحدث دون إزالة أقنعة التنفس الاصطناعي

ابتكرت شركة ReddyPort الأمريكية المختصة في صناعة الأدوات الطبية، ميكروفونًا طبيًّا لمساعدة المرضى الذين يعانون أمراضًا تنفسية.

ويمكن للمرضى استخدام الميكروفون الطبي وهم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، للحديث والتواصل بوضوح مع مقدمي الرعاية الصحية وعائلاتهم، دون إزالة قناع جهاز التنفس، تلافيًا لمخاطر فشل العلاج.

ووفقًا لصحيفة The Herald الإخبارية، صممت الشركة الأمريكية الميكروفون المطور من مكبر صوت مدمج مع برنامج حاسوبي لمعالجة الإشارات الرقمية، والذي يعمل على إنتاج إشارة بجودة أعلى من الإشارة الأصلية وإزالة ضوضاء التنفس والتأقلم مع صوت المريض.

وبين المدير التنفيذي لشركة ReddyPort، توني لاير، أن ”الميكروفون المطور سيساعد الأطباء وأفراد أسرة المريض على سماعه وفهمه جيدًا، في أثناء وضعه جهاز التنفس الاصطناعي“.

وأوضح لاير، أن ”الاتصال اللفظي الفعال بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية يعتبر أمرًا ضروريًّا للامتثال للقوانين والإرشادات في أنظمة الرعاية“، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر ”مهمًا بشكل خاص للمرضى من مستخدمي أجهزة التنفس الاصطناعي“.

وكشفت شركة ReddyPort، أمس الثلاثاء، عن حصول تقنيتها على براءة اختراع من قبل مكتب براءات الاختراع الأمريكي.

وغالبًا ما يعاني المرضى بعد وضع أجهزة التنفس الاصطناعي من عدم القدرة على التواصل.

وتوصلت دراسات سريرية سابقة إلى أن عدم تحمل القناع، هو سبب رئيس لفشل علاج أجهزة التنفس؛ ما يؤدي إلى نتائج سيئة في حالة المريض وزيادة مدة إقامته في المستشفى.

يذكر أن جهاز التنفس الاصطناعي هو جهاز تهوية ميكانيكي غير جراحي، يساعد المرضى على التنفس عندما لا يستطيعون التنفس بمفردهم.

ويعمل الجهاز من خلال قناع الوجه أو قناع الأنف، لتزويد المريض بالأكسجين للتهوية بالضغط الإيجابي.

وتستخدم أجهزة التهوية الميكانيكية غير الجراحية في علاج مجموعة من الأمراض المرتبطة بقصور أو فشل عمل الجهاز التنفسي بشكل طبيعي، والتي تتضمن أمراض الربو، والانسداد الرئوي، ومتلازمة ضيق التنفس الحادة التي تحدث عند تراكم السائل في الأكياس الهوائية في الرئة.

كما تعالج أجهزة التنفس الاصطناعي، قصور القلب الاحتقاني، الذي يصيب عضلة القلب ويؤثر في قدرتها على ضخ الدم إلى جميع أنحاء جسم المريض بالكمية الكافية.