كيف يمكن الاستمتاع بالطعام وخسارة الوزن بشكل صحي معاً؟

أشار خبراء في التغذية إلى أنه ”يمكن أن تتوافق إستراتيجيات الأكل الواعي مع إستراتيجيات فقدان الوزن الصحي“.

و“الأكل الواعي“ هو أداة للمساعدة في إنقاص الوزن، تساعد في التركيز على مستويات الجوع والامتلاء، أي الإدراك بأنك تأكل لأنك جائع وتريد الطعام، وليس فقط لوجود كمية كبيرة من الطعام أمامك.

ويشمل ذلك يضع خطوات مثل: التيقظ أثناء تناول الطعام، وأخذ الوقت للجلوس دون أي إلهاء، وإبطاء وتيرة تناول الطعام وتذوقه“.

وأكدت الخبيرتان الأمريكيتان في التغذية ليزا ستولمان وليزا يونغ، خلال مؤتمر ”الغذاء والتغذية التابع لأكاديمية التغذية وعلم التغذية“ بالولايات المتحدة، أن ”أداء هذه الخطوات سيساعدنا في الحصول على صحة أفضل وإنقاص الوزن“، وفقا لـ ”سي إن إن هيلث“.

كما نصحتا بـ ”البدء في تناول الطعام بعناية، والانتباه إلى ما إذا كنا تستمتع بما نأكله أم لا، وضرورة أن نتعلم متى نشعر بالشبع؛ عندما نأكل بانتباه، فإننا نميل إلى إبقاء كمية الطعام تحت السيطرة“.

وأشارت الخبيرتان إلى أنه ”كلما كان الشخص يأكل بشكل أسرع، زادت احتمالية زيادة وزنه، إذ وجدت دراسة حديثة أن من يأكلون بسرعة أكثر عرضة بنسبة 42% لزيادة الوزن من الذين يأكلون ببطء“.

و“يؤدي فقدان الوزن عن طريق الأكل اليقظ إلى تقليل المشكلات الصحية المزمنة بشكل كبير، وهو أمر مهم بالنسبة لـ 74% من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن وفقدان 5% من وزن جسمك من شأنه أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري كما سيحسن ضغط الدم“، وفقا لخبراء التغذية.

ويدعو خبراء التغذية إلى ”التركيز على الرعاية الذاتية الشاملة، أي أن نكون أكثر تلبية لاحتياجاتنا، من خلال الحصول على المزيد من النوم والتمارين؛ ما يساعدنا على إدارة التوتر بشكل أفضل والتعامل مع القلق؛ ما يؤدي بدوره إلى اتباع نهج أكثر وعيا في تناول الطعام بعيدا عن التوتر؛ ما يؤدي في النهاية إلى إنقاص الوزن“.

وتشير دراسات، في هذا الإطار، إلى أنه ”يمكن أن يساعد تناول الطعام اليقظ على أن تسأل نفسك: هل أحب هذا الطعام؟ أو ”هل أنا جائع حقاً؟ ويمكن أن يساعدك أيضا في ملاحظة متى تشعر بالشبع؛ ما يساعدك في النهاية على تناول جزء أصغر وكمية أقل“.