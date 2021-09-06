طرق طبيعية تساعد على منع الحساسية

يمكن أن تكون الأدوية مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتخفيف أعراض الحساسية، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك فعله لمنع هذه الحالة دون اللجوء للدواء.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، هناك عدد من الطرق والعادات التي يمكن اتباعها في المنزل لتجنب أعراض الحساسية.

احذر حبوب لقاح النبات

قد يكون الطقس جميلا ولكن قد تكون هناك هبات هواء تحمل الكثير من حبوب لقاحات الأشجار والنباتات، لذا احرص على إغلاق النوافذ والأبواب لحماية الهواء الداخلي.

الاستحمام وتغيير الملابس

في كل مرة تدخل فيها إلى منزلك، تحضر معك ملايين الجزيئات الصغيرة من العالم الخارجي التي تلتصق بملابسك وأحذيتك وشعرك وبشرتك عندما تكون في الخارج.

خذ حماما وقم بتغيير ملابسك للتخلص من أي مسببات للحساسية. اترك حذاءك عند الباب أيضا.

ارتداء كمامة

الكمامات تمنع المواد المسببة للحساسية من الوصول إلى مجرى الهواء عندما لا تتمكن من تجنب مسببات معينة للحساسية، مثل العمل في الفناء أو مكان آخر مكشوف.

وبإمكان الكمامة أن تمنع أكثر من 95٪ من الجسيمات الصغيرة، مثل حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى من الوصول إلى جسدك.

طعام صحي

في إحدى الدراسات، كان الأطفال الذين تناولوا الكثير من الخضار والفواكه والمكسرات الطازجة، خاصة العنب والتفاح والبرتقال والبندورة، يعانون من أعراض حساسية أقل.

لا يزال الباحثون يحاولون معرفة الرابط، لكن ليس هناك شك في أن اتباع نظام غذائي صحي مفيد لكامل الجسم.

أضف فاكهة وخضراوات طازجة واحدة على الأقل إلى كل وجبة.

شطف الأنف

شطف الأنف ينظف أنفك من المخاط، ويمكن أن يخفف أعراض الحساسية هناك. كما يمكنه التخلص من البكتيريا والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي.

شرب السوائل

إذا شعرت بالانسداد أو الإصابة بالتنقيط الأنفي الخلفي بسبب الحساسية، اشرب المزيد من الماء أو العصير أو غيرهما من المشروبات غير الكحولية.

يمكن أن يضعف السائل الزائد المخاط في ممرات الأنف ويمنحك بعض الراحة. السوائل الدافئة مثل الشاي أو المرق أو الحساء لها فائدة إضافية نظرا للبخار الذي يوجد فيها.

احذر مواد التنظيف القاسية

حافظ على منزلك نظيفا لأن هذه واحدة من أفضل الطرق لتجنب مسببات الحساسية في الأماكن المغلقة.

لكن المواد الكيميائية الشديدة يمكن أن تهيج الممرات الأنفية وتؤدي إلى تفاقم الأعراض. لذا اصنع منظفات طبيعية بمكونات يومية مثل الخل أو صودا الخبز، واستخدم المكنسة الكهربائية التي تحتوي على مرشح ”HEPA“ لاحتجاز مسببات الحساسية.

استنشاق البخار

استنشق بعض البخار، فهذه الحيلة البسيطة يمكن أن تخفف من انسداد الأنف وتساعدك على التنفس بسهولة.

ضع رأسك فوق وعاء دافئ (ولكن ليس شديد السخونة) أو حوض مليء بالماء، وضع منشفة على رأسك لحبس البخار أو يمكنك الجلوس في الحمام مع دش ماء ساخن.

تجنب التدخين

يمكن أن يؤدي استنشاق الدخان إلى تفاقم سيلان الأنف والحكة وانسداد الأنف والعيون الدامعة.

اختر المطاعم والنوادي الليلية وغرف الفنادق الخالية من التدخين.

تجنب الأبخرة الأخرى التي يمكن أن تزيد الأعراض سوءا أيضا، مثل الدخان من مواقد الحطب.

الوخز بالإبر

قد تجلب هذه الممارسة القديمة بعض الراحة للجسم. ولا تزال الطريقة التي يؤثر بها الوخز بالإبر على حساسية الأنف غير واضحة.