نصائح ذهبية لزيادة إنتاجية عملك يوميا

يفشل البعض في تحسين إنتاجهم اليومي في العمل، لأنه من السهل تشتيت الانتباه وتأجيل المهام لصالح التركيز على أهداف أقل أهمية، بينما يحقق آخرون نجاحا إنتاجيا باهرا.

فما هي أبرز النصائح لزيادة الإنتاجية في العمل يوميا، بحسب موقع ballerstatus.

خطط مسبقا

يجد الكثيرون حلولا لتحسين إنتاجيتهم، ولكنها قد لا تنجح مع الجميع، فالسر وراء ذلك في وضعهم خططا يجهزونها مسبقا لتحسين إنتاجيتهم، وتكون مناسبة لشخصيتهم ونمط حياتهم ونوع العمل الذي يمارسونه.

ضع الأهداف

يدعو خبراء التحفيز الذاتي وإدارة الأعمال إلى ضرورة وضع قائمة مهام لتحقيق أهداف الإنتاجية، وتقييمها في نهاية اليوم، حيث من المستحسن أن تكون بسيطة وواقعية ومحددة، من أجل تحقيقها بسهولة.

توقع الفشل

قد يواجه الناجحون يوما سيئا في رحلتهم نحو الإنتاجية، ويقول خبراء التحفيز الذاتي وإدارة الأعمال إنه ”عندما يحدث ذلك يجب ألّا يقسوا على أنفسهم كثيرا، وأن يستمروا في المضي قدما نحو زيادة انتاجيتهم، بدلا من انتقاد أنفسهم على أخطائهم“.

لا تحترق

يجب الاقتناع بأن زيادة الإنتاجية تأتي بمرور الوقت، ولا تتحقق على الفور، حيث يقول الخبراء إنه ”عند وضع الأهداف للحصول على يوم منتج، لا ترهق نفسك كثيرا، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بحالة الاحتراق النفسي“.

تجنب تعدد المهام

ستأتي الإنتاجية بالتركيز الكامل على مهمة واحدة، فيما يؤدي أداء مهام متعددة في وقت واحد إلى ضعف الإبداع وقلة الإنتاجية وارتكاب المزيد من الأخطاء.

احظر مواقع التواصل

يُوصى بإعداد بيئة مناسبة لأداء مهمة واحدة بكفاءة، بعيدا عن عوامل التشتيت، وعلى سبيل المثال: ”استخدام التطبيقات التي تحظر بعض مواقع التواصل الاجتماعي لفترة زمنية محددة“.

كن مسؤولا

تحديد المواعيد النهائية للإنتاج والسعي لتحقيقها، ومتابعة مدى تحقيقها باستمرار.

حافظ على لياقتك وصحتك

يشجع خبراء إدارة الأعمال على ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام وخاصة تمارين المفاصل، للتخلص من التوتر، واتباع نظام غذائي سليم، حيث طريقة التعامل مع الجسم ستحدد كيف يعمل العقل.

خذ استراحة

يجب الحصول على بعض الوقت للاسترخاء والاستمتاع ببعض الفكاهة، حيث تتمثل أفضل الطرق لأخذ استراحة طويلة بالنوم حتى يستريح العقل من التفكير.