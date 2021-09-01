أيهما أفضل.. العلاج الحراري الساخن أم البارد؟

تأتي أجهزة التدليك لتسكين الآلام، وإرخاء العضلات، من خلال استخدام العلاج الحراري الساخن والبارد معًا وبتصاميم مختلفة، كما أن بعضها لاسلكي وقابل للتنقل، ما يسهل استخدامها في أي كان.

ولكن السوال: أيهما الأفضل للصحة.. العلاج الحراري الساخن أم البارد؟

الفرق بين المدلك الساخن والبارد

تقترح دراسة لموقع ”Trusted Source“ للبحوث أن العلاج الساخن قد يكون أكثر فاعلية من العلاج البارد بتخفيف آلام أسفل الظهر، كما يمكنه تحسين الدورة الدموية، وزيادة التمثيل الغذائي، ومرونة الأنسجة.

المدلك الساخن

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل AF، يعمل جهاز المساج الساخن على إزالة الألم، وتيبس العضلات في مختلف مناطق الجسم، من خلال توجيه الحرارة لمنطقة الإصابة، لتؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية، وتدفق المزيد من الدم والأكسجين إلى الأنسجة المصابة، حيث يعد مناسبًا للأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة أمام الحاسوب.

المدلك البارد

يوصى باستخدام العلاج الحراري البارد في حالة الإصابة بانتفاخ واحمرار الجلد، حيث يقلل ذلك من تدفق الدم والالتهابات، كما يعد مفيدًا إذا حدث وجع بعد أداء التمرين الرياضي.

محاذير استخدام أجهزة التدليك

نوهت جمعية السرطان الأمريكية إلى أن أي شخص يتلقى علاجًا للسرطان لا ينبغي أن يسخن جلده.

فيما حذرت مؤسسة التهاب المفاصل من استخدام العلاج الحراري في حالة الإصابات الحادة أو تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

ويقول خبراء الصحة إنه في حالة استخدام العلاج الحراري والمسكنات، سيستمر الألم لأسابيع، مثل آلام الرقبة أو وخز وتنميل في الذراعين، فمن المهم زيارة أخصائي رعاية صحية.

اختيار جهاز التدليك الأمثل

ينصح موقع ”Medical News Today“ الطبي باختيار جهاز التدليك مع آلية الحماية من السخونة الزائدة، وأقمشة الغبار القابلة للإزالة والتي تعمل على منع ملامسة الجلد للحرارة بشكل مباشر.

كما يمكن اختيار جهاز التدليك بمقبض مطاطي مريح، بحيث يتيح استخدامه لعلاج مناطق بالجسم يصعب الوصول إليها، ومع ميزة الإغلاق التلقائي والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا نسي مستخدم الجهاز إيقاف تشغيله.

بدائل أجهزة التدليك لتخفيف الألم والتيبس

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة التمارين الرياضية.

تناول مسكنات الآلام.