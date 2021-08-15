منها التوتر وصور الطعام.. أسباب تجعلك تأكل عندما لا تكون جائعا

هل تأكل بدافع الجوع الحقيقي، أم أن هناك أمرا آخر وراء جلسات الوجبات الخفيفة المتكررة؟ هناك أسباب كثيرة لتناولنا الطعام عندما لا نشعر بالجوع.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، تشمل هذه الأسباب التوتر والإعياء وتناول المشروبات الكحولية ومشاهدة صور الطعام.

التوتر

الإجهاد طويل الأمد يغمر جسمك بالكورتيزول، وهو هرمون يلعب دورا في نظام القتال أو الهروب. ومن أجل إعادة تزويد جسمك بالوقود بعد مواجهة مرهقة، فإن الكورتيزول يجعلك ترغب في تناول المزيد. إذا كان التوتر هو حالة شبه ثابتة بالنسبة لك، فإن مستويات الكورتيزول هذه تظل مرتفعة وستواصل تناول الوجبات الخفيفة.

الإعياء

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة، ترتفع مستويات هرمون الجريلين (هرمون يجعلك ترغب في تناول الطعام).

في غضون ذلك، تنخفض مستويات هرمون اللبتين (هرمون يقلل الجوع والرغبة في تناول الطعام). يتحكم هذان الهرمونان في الشعور بالجوع. النتيجة: تشعر بالجوع حتى لو لم يكن جسمك بحاجة للطعام.

الأعصاب

الأكل هو منفذ سهل للحصول على الطاقة الإضافية التي تأتي مع الشعور بالحيوية. فهو لا يمنحك شيئا لتقوم به فحسب، بل إنه يصرف انتباهك أيضا عن كل ما يجعلك تشعر بالتوتر.

أو قد تتحكم في توترك بعدم تناول الطعام على الإطلاق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء نظامك لأن جسمك يعتقد أنه يتضور جوعا. عندما تأكل أخيرا، فمن المرجح أن تفرط في تناوله.

القلق

القلق له علاقة قوية باضطرابات الأكل. يمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام وسيلة للمساعدة في إدارة مخاوفك وتوترك.

أشياء أخرى بما فيها الجينات والاكتئاب واضطرابات المزاج والصدمات والإدمان وسوء المعاملة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للنهم كطريقة لإدارة عواطفك.

الضغط الفردي

لا يحدث كل الأكل العاطفي عندما تشعر بالإحباط. من السهل أن تنغمس في متعة حدث اجتماعي وتتجاهل الإشارات التي تدل على أنك لم تعد جائعا، أو تشعر بالالتزام بالانضمام إلى بقية الأفراد في المجموعة.

الكحول

يقلل شرب الخمر من موانعك الجسدية، وهذا يتضمن الحكم الجيد على وقت تناول الطعام وكميته. كما أنه يجعلك أكثر عرضة لتناول أشياء أقل صحية، مثل الأطعمة المليئة بالدهون والسكر.

وتشير الدراسات إلى أن الشرب يؤثر على جزء الدماغ الذي يراقب ضبط النفس، ما يجعل مقاومة تناول وجبة خفيفة لذيذة أكثر صعوبة.

صور الطعام

في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر هو قوة الإغراء لتجعلك ترغب في تناول وجبة خفيفة. وتشير الدراسات إلى أن الإعلان الذي يحتوي على طعام يزيد من احتمالية تناول أي طعام لديك.

ما هو تأثير هذه العادات؟

يمكن أن يؤدي تناول الطعام عندما لا تكون جائعا إلى زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى مثل القلب ومشاكل السكر في الدم. لن تنتهي هذه الدورة غير الصحية ما لم تدرك إشاراتك وتجد طرقا أخرى للرد عليها.

هل أنت بحاجة لتناول الطعام؟

الجوع الحقيقي يصيبك ببطء، وقد يكون من السهل تأجيله. من المرجح أيضا أن تشعر بالرضا من العديد من الخيارات. يأتي الأكل العاطفي أو الطائش بسرعة ويجعلك تشتهي أطعمة معينة.

يمكنك أيضا الاستجابة لتوافر الطعام وتناوله لأنه موجود. هذا يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام – والشعور بالذنب بعد ذلك أيضا.

كيف تتوقف؟

ابحث عن منافذ صحية لمشاعرك، مثل التمارين أو التأمل. اجتمع مع الأصدقاء الذين يمكنهم دعمك في سعيك لتناول الطعام بعناية أكبر. وقم بإبعاد الوجبات السريعة عن المنزل؛ ما سيجعل من السهل أن تكون بصحة جيدة.