إيران تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع.. وتفرض غرامات على المخالفين

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل، بدءا من بعد يوم غد (الإثنين)؛ بسبب الارتفاع الشديد في عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ”اللجنة الوطنية الإيرانية لمواجهة كورونا عقدت اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقررت تعطيل البلاد لـ 6 أيام وبدءا من بعد غد الإثنين؛ في ظل تسجيل أرقام قياسية للوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة“.

وأضاف التلفزيون بحسب بيان للجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أن ”العطلة سترافقها إجراءات مشددة أيضا، من بينها فرض غرامات مالية على المركبات المخالفة“.

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الإيرانية لمواجهة كورونا، علي رضا رئيسي، إن ”الحظر على سير المركبات يسري بدءا من يوم غد الأحد، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى صباح يوم السبت من الأسبوع المقبل“، مبينا أن ”جميع النقابات والمكاتب والبنوك مغلقة باستثناء الوظائف الأساسية“.

من جهتها، قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن العاصمة طهران سجلت، أمس الجمعة، 390 حالة وفاة، وهو أعلى رقم يومي على الإطلاق منذ إنشاء مقبرة جنة الزهراء الواقعة جنوب العاصمة طهران عام 1970.

وتعد العاصمة طهران ومدينة مشهد ثاني أكبر المدن في البلاد الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المتحور ”دلتا“.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال الاجتماع باللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إلى الإسراع في وتيرة عملية التطعيم ضد الفيروس.

وقال رئيسي: ”سيتم توفير 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا“، مبينا ”أنه وفق الخبراء يجب علينا توفير 60 مليون جرعة أخرى من اللقاحات“.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، فقد تلقى حتى الآن 14 مليونا و 445 ألفا و 642 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 3 ملايين و 610 آلاف و775 شخصا الجرعة الثانية، وإجمالي عدد اللقاحات بلغ 18 مليونا و 56 ألفا و 417 جرعة.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 527 حالة وفاة مع تسجيل أكثر من 39 ألف إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا 4 ملايين و359 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 96 ألفا و742 شخصا، وهي أرقام تبقى محل تشكيك من قبل بعض المسؤولين في إيران.