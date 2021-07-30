4 نصائح غذائية لحماية البشرة من الإشعاعات الضارة

تعتبر الفيتامينات مهمة للجسم والصحة العامة، وتتعدد أنواعها مثل فيتامين ”أ“ و ”ج“ و“د“ وغيرها، وبالرغم من أهمية فيتامين ”هـ“، إلا أنه لا يتم الحديث عن فوائده كثيرًا.

ووفق موقع ”إيت ذيس نت ذات“، يمكن أن يساعد فيتامين ”هـ“ في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، ويحمي البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

ويحمي الجسم من ”الجذور الحرة“، التي يتم إنتاجها مع التقدم في العمر، وتنتج أيضًا عند التعرض لأشياء خارجية مثل دخان السجائر والملوثات البيئية والإشعاع، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين ”هـ“ على تحييد ”الجذور الحرة“.

وربما يكون اللوز أحد أغنى مصادر فيتامين ”هـ“، إلا أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تتفوق عليه في محتواها من فيتامين ”هـ“.



زيت جنين القمح

يعتبر زيت جنين القمح من الأطعمة التي تفعل العجائب للبشرة؛ وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ”هـ“، الذي يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة تساعد في درء الجذور الحرة، وتقليل تلف الجلد ودعم تكوين ”الكولاجين“ الطبيعي.

ويمكن وضع زيت جنين القمح في الطعام مثل الخضروات أو المعكرونة، إضافة إلى أنه يمكن وضعها مباشرة على البشرة.



بذور زهرة عباد الشمس

تعتبر إضافة بذور عباد الشمس للنظام الغذائي أمرًا مهمًا؛ نظرًا لأنها مصدر غني بفيتامين ”هـ“، وتحتوي على حمض زيت الكتان وألياف غذائية وبروتين وحمض أميني وحمض الفوليك والمعادن المختلفة.



سابوتا مامي

تنمو هذه الفاكهة في أجزاء من جنوب فلوريدا وبعض الغابات الجافة في المكسيك وأمريكا الوسطى، وتزرع أيضًا في منطقة البحر الكاريبي، ويقال إن طعمها يشبه طعم المشمش أو التوت وتدخل في تحضير أغذية مثل ”الميلك شيك“ والآيس كريم.

وتعتبر من أكثر الأطعمة المليئة بفيتامين ”هـ“، بما يقدر بأكثر من 78% من القيمة اليومية.



زيت البندق

يحتوي زيت البندق على فيتامين ”هـ“ وبعض الأحماض الدهنية، التي تقوم بترطيب الجلد، وتحتوي ملعقة واحدة من زيت البندق على حوالي 6.4 ملليغرام أو حوالي 29% من القيمة اليومية.

ويوجد فيتامين ”هـ“ أيضًا في بعض الأطعمة بكميات معينة، مثل الفول السوداني واللوز والسبانخ والقرنبيط والكيوي والمانجو والطماطم.