المشرف على علاج الطبيبة السعودية الشابة عهد الحارثي ينفي وفاتها بسبب لقاح كورونا

نفى طبيب سعودي بارز، أشرف على علاج الخريجة الجديدة في كلية الطب، عهد الحارثي، أن تكون وفاتها المفاجئة ناتجة عن لقاح فيروس كورونا، بعد أن ربط بعض السعوديين بين اللقاح والنهاية الصادمة للطبيبة الشابة.

وأعلنت عائلة الحارثي يوم الأربعاء، وفاة ابنتهم الشابة دون ذكر مزيد من التفاصيل، قبل أن تنهال عبارات التعازي والمواساة عليهم، سيما من زملاء المهنة للشابة الراحلة ومدرسيها في الجامعة.

وربط عدد من المدونين السعوديين، بين وفاة الحارثي وبين لقاح كورونا، الذي وصفه أحد المغردين في تويتر، بـ ”المسموم“، قبل أن ينفي ذلك الدكتور بدر الغامدي، وهو استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية وارتفاع ضغط الرئة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في جدة.

وقال الغامدي، الذي كان يشرف على علاج الحارثي بعد أن انتقلت من كونها طالبة عنده إلى زميلة ومن ثم مريضة ”وفاتها رحمها الله ماله علاقة باللقاح لا من قريب ولا من بعيد…ادعوا لها بالرحمة“.

كما كتب موضحا تفاصيل من معاناتها مع المرض، ”#عهد_الحارثي، لا حول ولا قوة إلا بالله …إنا لله وإنا إليه راجعون…الله يرحمك ويرزقك الفردوس الأعلى يابنتي وطالبتي ومريضتي عهد.. رغم شدة مرضها كانت صابره مؤمنه بقضاء الله وقدره… رغم شدة مرضها كانت تبتسم بتفاؤل ..يشعر فيها كل من رآها، رغم شدة مرضها. كانت مثالا للدفعة في الاجتهاد“.

وكان والد عهد، سعيد الحارثي، وهو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أستاذ التقنيات الجزيئية، في كلية الطب بجامعة أم القرى، اكتفى بإعلان وفاة ابنته والدعاء لها، دون أن يشير لسبب الوفاة.

وقد تضطر الأسرة لتوضيح سبب وفاة عهد بعد الشكوك التي أحاطت بحالتها الصحية، إذ تساند نخب المملكة، بمن في ذلك العاملون بالقطاع الصحي، جهود الحكومة لتأكيد أمان اللقاح وتبديد مخاوف يتمسك بها عدد غير قليل من السعوديين في انقسام يشمل كل دول العالم.

ودونت شخصيات سعودية كثيرة، بينها أطباء وأكاديميون من مختلف التخصصات، عبارات مؤثرة في نعي الحارثي والإشادة بتعاملها خلال رحلتها العلمية والمهنية.

ومن المقرر أن يتم دفن الشابة قبل صلاة الظهر، بمسجد عبدالله بن عباس بمدينة الطائف.

ووفقا لأحدث أرقام لوزارة الصحة حول لقاحات كورونا في البلاد، تم إعطاء أكثر من 25 مليون جرعة، بينما تحث الوزارة الجميع على أخذ جرعتين بمن في ذلك الفئة العمرية بين 12 و18 عاما، أو حديثو التعافي من الإصابة بكورونا.