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40 % من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاحات "كورونا"
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 12:21 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 12:40 GMT

40 % من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاحات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بدء حملة

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم .

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عبر حسابه في ”تويتر“: ”بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم“.

وكشفت ”الصحة“ أنه تم إعطاء أكثر من 13.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم، وذلك وفقا لما أظهره الموقع الإلكتروني للإحصاءات اليومية لمستجدات جائحة كورونا في السعودية والإحصاءات اليومية.

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