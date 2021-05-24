بعد الأسود.. "الفطر الأصفر" يضرب الهند وهذه أسبابه وأعراضه

بعد حالة من الهلع جراء انتشار الفطر الأسود، الذي يصيب مرضى فيروس كورونا، في بعض المناطق حول العالم، تم الإبلاغ عن عدوى فطرية صفراء أكثر خطورة في الهند.

ويعتقد أن ”الفطر الأصفر“ أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء، وفيما يلي بعض التفاصيل حول أسباب وأعراض الفطر الأصفر:

أسباب الفطر الأصفر

تحدث عدوى الفطر الأصفر؛ بسبب عدم الاهتمام بالنظافة في المحيط الذي يعيش فيه الفرد؛ ومن المهم تنظيف المكان المحيط بالمنزل وإزالة الفضلات لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة والفطريات.

ويجب التحقق من مستويات الرطوبة في المنزل؛ حتى لا يتم تحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة والفطريات.

الأعراض

تشمل أعراض هذا النوع من الفطريات التعب وفقدان الوزن وفقدان الشهية، كما أنه يبطئ من التئام الجروح ويتسبب في الإصابة بـ“العيون الغائرة“، وفشل الأعضاء والتنخر أو موت الخلايا الالتهابي في الحالات الأصعب.

ويعتبر ”الفطر الأصفر“ عدوى قاتلة؛ لأنها تنشأ داخل الجسم؛ لذا من الضروري تلقي الرعاية الطبية بمجرد ملاحظة أي أعراض، وإذا تم اكتشافه في الوقت المناسب يمكن علاجه بحقن ”أمفوتيريسين ب“، وهو مضاد حيوي لعلاج الفطريات.

واكتشفت حتى الآن حالة واحدة تعاني من الفطر الأصفر، ولم تبلغ أي ولاية أخرى في الهند عن إصابات، رغم أن حالات الفطر الأسود والأبيض آخذة بالارتفاع في الهند.

وقبل أيام قليلة، ظهر الفطر الأبيض، حيثُ كشف الخبراء أن الفطريات البيضاء أكثر خطورة من الفطريات السوداء.

وارتفعت أعداد الإصابات بالفطريات السوداء في الهند، التي سجلت ما لا يقل عن 8848 حالة إصابة، ووفاة نحو 219 شخصا نتيجة الإصابة به.