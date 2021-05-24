حاكمة ميشيجان تعتذر عن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي

أصدرت جريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية، اعتذارا الأحد بعد أن أظهرت صورة أنها انتهكت في ما يبدو قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها الولاية في أحد المطاعم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لويتمر مع مجموعة من الناس لا يضعون الكمامات في مطعم لاند شارك، ونشر أحد الحضور صورة ويتمر وهي تجلس مع 12 شخصا تقريبا على ثلاث طاولات متلاصقة، لكن الصورة حُذفت بعد ذلك وفقا لموقع ديترويت فري برس.

وما زالت مطاعم وحانات ميشيجان خاضعة لقيود على العدد وتطبق قواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا. وتطالب القواعد المطبقة حاليا بألا يزيد عدد الأفراد على طاولة واحدة عن ستة وتفرض التباعد بمسافة 1.8 متر بين الطاولات.

وقالت ويتمر في بيان تناقلته العديد من المواقع الإخبارية ومنها ديترويت برس ”منذ بداية الجائحة وأنا ملتزمة بإرشادات الصحة العامة“، مضيفة ”بالأمس ذهبت مع أصدقاء إلى مطعم. ومع وصول المزيد من الناس ضممنا الطاولات معا، ولأننا جميعا تلقينا التطعيم لم نتوقف للتفكير في الأمر، لكنني في وقت لاحق وجدت أنه كان يتعين علي التفكير في الأمر. أنا بشر وارتكبت خطأ وأعتذر“.