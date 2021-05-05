بايدن يتعرض للسخرية بسبب خطأ لغوي ( فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نطق بالخطأ، اسم موقع الويب الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الجمهور بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار بايدن إلى الموقع بـ ”vaccine.gum“ بدلاً من Vacine.gov، قائلا ”سنجعل عملية التطعيم أسهل من أي وقت مضى، قم بزيارة vaccines.gum أو إرسال رسالة نصية إلى الرمز البريدي الخاص بك إلى 438829“.

وحاول الرئيس إصلاح خطئه إلا أنه فشل مرتين، ليتسبب في السخرية منه على ”تويتر“، وأطلق المستخدمون على الخطأ الذي رتكبه بايدن بـ“لقاح العلكة“، حيث تعني كلمة gum، حيث كتب أحد المستخدمين قائلا ”لقد حصلوا على لقاح العلكة الآن“ ، بينما قال آخر ”أريد لقاح علكة المنثول، من فضلك“.

وتعثر بايدن عند الإشارة إلى اختصار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ناطقًا إياه بـ CCD، كما أعلن خلال تصريحاته أنه يمكن للأمريكيين الذهاب إلى الصيدليات المحلية دون موعد للحصول على اللقاح.

ويوفر موقع الويب الجديد الخاص باللقاحات معلومات حول تلقي التطعيم ويقدم معلومات للمساعدة في اختيار اللقاح؛ خاصة بالنسبة للأقليات وغيرهم، كما يهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى مكان للتطعيم.

وقال بايدن خلال تصريحاته إن أمريكا تسعى لتطعيم 160 مليون شخص بحلول بداية شهر يوليو المقبل؛ للمساعدة في إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي.