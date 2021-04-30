بعد تطعيم مقتدى الصدر.. آلاف من أتباعه يتوجهون إلى مراكز لقاح كورونا

توافد آلاف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، إلى مراكز تلقي لقاح كورونا.

جاء ذلك، بعد ظهور الصدر، وهو يتلقي اللقاح في أحد المراكز الصحية بالنجف.

ومنذ وصول اللقاحات إلى العراق في آذار/ مارس الماضي، وجدت وزارة الصحة العراقية، صعوبة في إقناع المواطنين، بضرورة تلقي اللقاح.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة، إلى تلقيح أكثر من 342 ألف شخص لغاية يوم أمس، فيما ارتفعت تلك النسبة بشكل كبير، بعد تلقي الصدر اللقاح.

وأعلن عضو لجنة الصحة النيابية، عن ”تحالف سائرون“ غايب العميري، عن ارتفاع أعداد المسجلين في المنصة الالكترونية، إلى أكثر من 610.000 متقدم للمنصة، بعد نصف ساعة من تلقيح الصدر.

أنصار التيار الصدري يهرعون لتلقي لقاح كورونا، بعد أن تلقى زعيمهم مقتدى الصدر اللقاح pic.twitter.com/2MD086qjIP — المياحي #ثورة_تشرين✌ (@0_0Karbalaei) April 30, 2021

وتداول أنصار التيار الصدري على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا لهم، وهم يتلقون لقاح كورونا، ويحملون صورة زعيمهم.

وواجه الصدر انتقادات من نشطاء ومدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي، لجهة تأخره في تلقي اللقاح، فضلًا عن أحاديثه السابقة، وتقليله من أهمية تلقي اللقاحات.

وقال الصدر في تغريدة له الشهر الماضي: ”استوقفني قول ترامب، أنه يقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخله“، وأضاف: ”يا ترامب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض، ولاسيما وأن أغلب من يعاني منه، هم معارضون لأمريكا“.

وأضاف، أن: ”أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة، فلا نرتضيه ولا نريده، فأنت لست عدو الله فحسب، بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات“.

المنافق الحقيقي #العراق| زعيم التيار الصدري، #مقتدى_الصدر يتلقى لقاح كورونا، ويوجه دعوة لإنصاره لإخذ اللقاح . أدناه، تغريدة سابقة للصدر، بخصوص لقاح كورونا الأميركي. شهالتناقض ؟ pic.twitter.com/OVmwvGZBxr — احمد القرةغولي (@ahmedalkaragole) April 29, 2021

وتصاعدت حدة الإصابات في العراق، حيث تسجل الجهات المعنية، يوميًا أكثر من 6 آلاف إصابة، فيما أعلنت وزارة الصحة، عزمها فرض حظر شامل على التجوال خلال عيد الفطر.