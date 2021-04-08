إصابة وزير الداخلية الإيراني بفيروس كورونا

أصيب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي (62 عامًا) بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، مساء اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية أن ”الوزير فضلي أصيب بفيروس كورونا، ولم يحضر اجتماعات اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا“، إلا أنه لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد ما ذكرته ”فارس نيوز“ المُقربة من الحرس الثوري.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا: إنه ”اعتبارًا من يوم السبت المقبل، سيتم فرض قيود لمدة 10 أيام في جميع المدن الواقعة باللون الأحمر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا فيها“.

وتوعد روحاني بإحالة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولا يمتثلون للحجر الصحي إلى السلطات القانونية ومعاقبتهم.

وبحسب وزارة الصحة، اليوم الخميس، بلغ عدد الإصابات في إيران مليونين و6934 إصابة، بعد تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 63 ألفا، بعد تسجيل 185 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري: إن ”هناك 4221 من المصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة حرجة للغاية“.

ويصر العاملون في وزارة الصحة في محافظة طهران على ضرورة تعطيل المحافظة، بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات فيها.

واليوم الخميس، قال رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي إن الراقدين في مستشفيات طهران نتيجة مضاعفات فيروس كورونا قطع حاجز الـ5 آلاف مريض، مشيراً إلى أن ”سرعة انتشار الموجة الرابعة أعلى بكثير من الموجات الثلاث السابقة“.

وأكد أن ”السبيل الوحيد في الظرف الراهن لوضع حد لهذه الأزمة هو تعطيل العاصمة طهران بالكامل، مرجحًا أن تشهد محافظة طهران أسابيع صعبة وخطيرة للغاية، بحد تعبيره.