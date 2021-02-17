وفاة أحمد ريان عضو هيئة كبار علماء الأزهر بفيروس "كورونا"

توفي الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الوفاة الشيخ أحمد عيسى حسن المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق عبر حسابه بـ“تويتر“ قائلًا: ”‏خالص العزاء في وفاة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر“.

وأضاف: ”اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس“.

خالص العزاء فى وفاة

الدكتور أحمد طه ريان

أستاذ الفقة بجامعة الأزهر

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. pic.twitter.com/fpAtgjkeDU — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) February 17, 2021

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر الشريف، كما نعاه عدد كبير من تلاميذه سائلين الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتولى أحمد طه ريان العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف، وابتعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة في العديد من المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433هـ/ 2012م.

وعين مدرسًا بالكلية عام 1974 ثم أستاذًا مساعدًا عام 1980، ثم أستاذًا عام 1985، ثم أستاذًا متفرغًا بالكلية عام 2004.

وحصل ريان على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، ثم حصل على الماجيستير 1968، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1973.

إنا لله وإنا إليه راجعون…فقدت الأمة اليوم علما من أعلامها وشيخا من كبار شيوخها، عضو هيئة كبار العلماء وشيخ المالكية فضيلة أ.د. أحمد علي طه ريان صاحب كلمة الحق الذي قضى عمره في نشر العلم، ومتقربا إلى الله بخدمة أهله فاتحا قلبه وبيته لكل من قصده، متواضعا قريبا من أصحاب الحاجات. pic.twitter.com/VXlK94jcdX — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 17, 2021